В Поволжье температура превысит норму на несколько градусов

В поволжских регионах температура воздуха на текущей неделе превысит на 2-3 градуса климатическую норму.

"Температура воздуха выше климатической нормы на 2-3 градуса ожидается в регионах Приволжского федерального округа. В Нижегородской области ожидается около 23-25 градусов тепла, а в выходные воздух прогреется до 26 градусов. В Уфе температура воздуха в начале недели ожидается около 22-24 градусов, в выходные также потеплеет до 26 градусов. В Самаре ожидается до 27 градусов тепла, в Казани — около 24-25 градусов, в Пензе, Саранске — около 26-28 градусов", — сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

В тоже время, отметил синоптик, относительно осадков погода в Поволжье будет неустойчивая. Возможны как кратковременные, так и затяжные дожди.