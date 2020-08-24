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В Поволжье температура превысит норму на несколько градусов

Общество

В поволжских регионах температура воздуха на текущей неделе превысит на 2-3 градуса климатическую норму.

"Температура воздуха выше климатической нормы на 2-3 градуса ожидается в  регионах Приволжского федерального округа. В Нижегородской области ожидается около 23-25 градусов тепла, а в выходные воздух прогреется до 26 градусов. В Уфе температура воздуха в начале недели ожидается около 22-24 градусов, в выходные также потеплеет до 26 градусов. В Самаре ожидается до 27 градусов тепла, в Казани — около 24-25 градусов, в Пензе, Саранске — около 26-28 градусов", — сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

В тоже время, отметил синоптик, относительно осадков погода в Поволжье будет неустойчивая. Возможны как кратковременные, так и затяжные дожди.

"Во вторник кратковременные дожди пройдут практически везде. На севере и северо-востоке округа — в Кировской области, Удмуртии, Пермском крае, Башкирии, Татарстане, на юге — в Самарской области, Пензенской области, Мордовии — без существенных осадков. В среду осадки ожидаются только в Нижегородской и Кировской областях. В четверг и пятницу практически везде без осадков, в выходные будет солнечно и тепло", — рассказал синоптик.

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