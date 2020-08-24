Бывший боец MMA и депутат города Красногорска Джефф Монсон рассказал, что стал последователем идей Льва Троцкого под влиянием политики США.

"Это все из-за правительства, люди понимают, что могут нормально жить, но им не дают этого. СМИ выставляют коммунизм и социализм в плохом свете, как ругательное слово. Кандидат в президенты Берни Сандерс продвигал идеи социализма, был против войны, но его кампанию разрушили", — утверждает Монсон.