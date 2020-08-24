Судебное разбирательство по делу Навального приостановлено

В Москве приостановили судебное разбирательство по делу Алексея Навального о клевете против ветерана Великой Отечественной войны.

Соответствующее решение принял Мировой суд района Южное Медведково в связи с болезнью оппозиционера.