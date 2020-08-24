В Москве приостановили судебное разбирательство по делу Алексея Навального о клевете против ветерана Великой Отечественной войны.
Соответствующее решение принял Мировой суд района Южное Медведково в связи с болезнью оппозиционера.
"Данная информация общеизвестна, следует из сообщений СМИ. Имеются основания для приостановки производства по делу до его выздоровления… Таким образом, производство по делу приостановить, меру пресечения в виде подписки о невыезде оставить прежней", — сообщила судья Вера Акимова.
Белорусская оппозиция анонсировала 23 августа масштабную акцию протеста в Минске.