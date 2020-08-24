Врач-диетолог рассказала, какие продукты ошибочно считают полезными. На самом деле они могут навредить организму.
Специалист в первую очередь назвала протеиновые батончики, которые содержат большое количество сахара или его заменителей, а также быстроусвояемые углеводы.
"После такого батончика очень быстро вырабатывается инсулин, а это расшатывает метаболическую систему. Человек, съевший батончик, быстро получает энергию, но также быстро и теряет ее", — рассказала в интервью "КП" исполнительный директор НИЦ "Здоровое питание", диетолог Зинаида Медведева.
Она считает, что спортивные напитки с витаминами тоже вредны, так как содержат много глюкозы и фруктозы.
"Они ничем не лучше "Кока-колы". Избыточное потребление фруктозы может привести к проблемам с кишечником и даже раку", — предупредила врач.
Медведева проинформировала, что йогурты с наполнителями почти не содержат фруктов. Эту продукцию лучше вовсе исключить из своего рациона.
"В них кладут наполнители, сладкие добавки, а также пюре, получающееся из переработанного продукта, где содержится очень много сахара", — указала врач-диетолог.
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