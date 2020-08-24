Диетолог назвала продукты, которые ошибочно считают полезными

Врач-диетолог рассказала, какие продукты ошибочно считают полезными. На самом деле они могут навредить организму.

Специалист в первую очередь назвала протеиновые батончики, которые содержат большое количество сахара или его заменителей, а также быстроусвояемые углеводы.

"После такого батончика очень быстро вырабатывается инсулин, а это расшатывает метаболическую систему. Человек, съевший батончик, быстро получает энергию, но также быстро и теряет ее", — рассказала в интервью "КП" исполнительный директор НИЦ "Здоровое питание", диетолог Зинаида Медведева.

Она считает, что спортивные напитки с витаминами тоже вредны, так как содержат много глюкозы и фруктозы.

"Они ничем не лучше "Кока-колы". Избыточное потребление фруктозы может привести к проблемам с кишечником и даже раку", — предупредила врач.

Медведева проинформировала, что йогурты с наполнителями почти не содержат фруктов. Эту продукцию лучше вовсе исключить из своего рациона.