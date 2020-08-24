Россиянин судился с Mercedes шесть лет и получил 742 тысячи евро

Гражданин России отсудил у автомобильной компании "Мерседес-Бенц" за неисправный "Майбах" 742 тысячи евро.

"В 2012 году российское предприятие оформило лимузин Maybach 62S в лизинг. Вскоре у машины начали проявляться дефекты. В частности, у автомобиля на скорости свыше 40 километров в час зеркала стали складываться в обратном направлении, а также были проблемы с системой климат-контроля и пневматической подвеской. Официальный дилер не смог устранить неполадки, а в российском представительстве Mercedes-Benz выявленные проблемы не посчитали серьезными", — говорится в материалах дела.

После этого руководитель предприятия, которое приобрело Maybach в лизинг, подал иск к немецкой автомобильной компании. Судебные тяжбы длились шесть лет, было назначено несколько экспертиз в различных организациях. Квалифицированность многих экспертов "Мерседес-Бенц РУС" подверг сомнению.

В результате через несколько лет была сделана автоэкспертиза, которая в суде устроила обе стороны. Эта экспертиза подтвердили заводские дефекты лимузина "Майбах". Суд постановил выплатить подавшему иск россиянину компенсацию размером в 742 тысячи евро.