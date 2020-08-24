Эксперт о деньгах на сборы школьников: закона не будет

Закон, гарантирующий выплаты родителям школьников денег на сборы к школе, хороший. Но вероятность его принятия маловероятна.

Такое мнение высказал президент Центра политических и социальных исследований "Аспект" Георгий Фёдоров.

"С моей точки зрения, чисто по-человечески это хороший закон, потому что действительно очень трудно людям собирать деньги на то, чтобы подготовить ребенка в школу. С моей точки зрения, этот закон не будет принят, это во-первых. Во-вторых, правительство на такие шаги никогда не шло. А то, что касается ЛДПР, мне кажется, что здесь цель у Ярослава Нилова и у фракции ЛДПР не то, чтобы это приняли, а то, чтобы потом этот законопроект использовать в предвыборной кампании, что, в принципе, логично", — пояснил эксперт.

Он отметил, что правительство России идёт на социальные уступки тогда, когда это выгодно: перед принятием поправок в Конституцию, из-за эпидемии коронавируса.

Напомним, что выплачивать родителям по 10 тысяч рублей для сборов детей к новому учебному году предложили депутаты и сенаторы фракции ЛДПР. Они отметили, что сумма должна ежегодно индексироваться.