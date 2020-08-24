Получать воду по талонам станут архангельские дачники

В некоторые посёлки под Архангельском, где нет водоснабжения, вода подвозится уже с 2018 года, но бесплатно. В этих посёлках в основном располагаются садовые товарищества.

"Жители ряда отдаленных территорий Архангельской области, где отсутствует централизованное водоснабжение, после введения тарифа на подвоз воды будут покупать ее по талонам. В отдаленные поселки,, где нет централизованного водоснабжения и нет скважин, и большинство жителей — дачники, вода уже поставляется. До сих пор было бесплатно", — сообщил Константин Рудаков, руководитель пресс-службы компании занимающейся подвозом воды.

Он отметил, что бесплатно вода подвозилась, потому что не было тарифа. Теперь он установлен — 353 рубля за 1 кубометр. За 20 литров воды дачники-архангелогородцы будут платить 7 рублей. Компания "РВК-Архангельск" намерена заказать создание мобильного приложения, чтобы воду было удобнее заказывать и оплачивать.