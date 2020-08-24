В некоторые посёлки под Архангельском, где нет водоснабжения, вода подвозится уже с 2018 года, но бесплатно. В этих посёлках в основном располагаются садовые товарищества.
"Жители ряда отдаленных территорий Архангельской области, где отсутствует централизованное водоснабжение, после введения тарифа на подвоз воды будут покупать ее по талонам. В отдаленные поселки,, где нет централизованного водоснабжения и нет скважин, и большинство жителей — дачники, вода уже поставляется. До сих пор было бесплатно", — сообщил Константин Рудаков, руководитель пресс-службы компании занимающейся подвозом воды.
Он отметил, что бесплатно вода подвозилась, потому что не было тарифа. Теперь он установлен — 353 рубля за 1 кубометр. За 20 литров воды дачники-архангелогородцы будут платить 7 рублей. Компания "РВК-Архангельск" намерена заказать создание мобильного приложения, чтобы воду было удобнее заказывать и оплачивать.
"Жители посёлков будут получать воду по талонам. Один талон — на 20 литров воды, его стоимость — 7 рублей. За воду заплатят только те, кому она необходима и только за нужное. Планируется создать мобильное приложение для более удобного заказа воды и оплаты ", — пояснил Рудаков.
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