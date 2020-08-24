Жена Алексея Навального Юлия регулярно находилась в контакте с омскими и столичными медиками, однако ни разу не поблагодарила их за то, что они спасли жизнь её мужу.

Об этом рассказал главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский.

"Я могу сказать, что мы с Юлией Борисовной, его женой, в моем кабинете встречались, ну, как минимум раз пять. Более того, с приглашением врачей, в том числе врачей, прибывших к нам из города Москвы, очень толковых и высококлассных специалистов. Она задавала им вопросы — они отвечали. Все это происходило у меня в кабинете и неоднократно. Сказала ли она спасибо? Мне — нет. Может быть, она кому-то другому сказала? Но у меня в кабинете, мне или при мне — я такого не услышал", — сообщил медик.