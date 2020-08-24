Российский оппозиционер Алексей Навальный продолжает находиться в стабильно тяжёлом состоянии.
Об этом сообщил главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский со ссылкой на своих коллег из берлинской клиники "Шарите".
"Буквально вчера после обеда мы получили ответ из клиники, в котором нас поблагодарили и отметили, что Алексей Навальный находится в стабильном тяжёлом состоянии", — пояснил специалист.
Белорусская оппозиция анонсировала 23 августа масштабную акцию протеста в Минске.