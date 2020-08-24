Навальный находится в стабильно тяжёлом состоянии

Российский оппозиционер Алексей Навальный продолжает находиться в стабильно тяжёлом состоянии.

Об этом сообщил главный врач омской больницы скорой медицинской помощи №1 Александр Мураховский со ссылкой на своих коллег из берлинской клиники "Шарите".