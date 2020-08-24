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Deutsche Welle о неоднозначной репутации клиники, принявшей Навального

Общество

После того, как стало известно, в какую именно больницу в Германии перевозят на лечение Алексей Навального в некоторых — в том числе и мировых — СМИ стали появляться материалы об этом лечебной учреждении.

Например, писали, что именно там были в 2005 году сфальсифицированы результаты "отравления" украинского президента Виктора Ющенко. И, по словам экс-политика Олега Царева, именно это стало решающим в выборе: куда везти Навального.

Наиболее полную версию истории клиники Шарите, представил сегодня таблоид Deutsche Welle, журналисты которого сетуют, что

"хорошая больница" вновь "оказывается в центре международной драмы, на этот раз связанной с отравлением русского диссидента".

"Регулярно занимая одно из ведущих мест в Европе, больница также имеет несколько пестрое прошлое", — пишет издание.

Что рассказали о Шарите

Берлинская клиника Шарите была основана в 1710 году как центр для больных чумой. Спустя 100 лет на ее базе "вырос" медицинский университет.

Более половины немецких лауреатов Нобелевской премии по медицине и физиологии работали в больнице.

Репутация пострадала во время нацистской эпохи

Во времена нацистского режима многие врачи из Шарите были вовлечены в этические преступления, связанные с медициной:

  • больница Шарите отвечала за вскрытие еврейских самоубийц и казненных бойцов Сопротивления,
  • здесь проводились медицинские опыты (в том числе и на людях).

После войны госпиталь перешел под юрисдикцию Германской Демократической Республики, так как располагался в Восточном Берлине.

Временный очаг Эболы

Берлин-Шарите стал европейским центром медицинской помощи во время вспышки вируса Эбола в Африке в 2015 году.

Южнокорейский медик, работавший в Сьерра-Леоне и заразившийся вирусом, был доставлен в Берлин для лечения. Пациент был отправлен в Берлин по просьбе южнокорейского правительства, которое заявило, что его анонимность будет лучше сохранена там.

Ведущая роль в коронавирусном кризисе

Шарите была первой больницей, которая обнаружила местную коронавирусную инфекцию в Германии еще в марте.

С тех пор она приобрела известность, поскольку Кристиан Дростен, директор Института вирусологии Шарите был "научным голосом" во время пандемии, благодаря своим многочисленным публичным выступлениям и еженедельным подкастам.

Известные политики - пациенты

Больница привлекла международное внимание, предлагая поддержку видным международным политикам.

Например, в марте 2014 года украинский оппозиционный политик и кандидат в президенты Юлия Тимошенко проходила лечение в Шарите, будучи осужденной на тюремный срок.

Отравленный российский активист

В 2018 году Петр Верзилов, сооснователь российской панк-рок-группы Pussy Riot и "убежденный критик Владимира Путина", был доставлен из Москвы в Берлин после того, как у него появились симптомы отравления.

Главный врач Шарите Кай-Уве Экардт лично лечил активиста. Именно дело Верзилова создало прецедент для того, чтобы сторонники Алексея Навального обратились в Берлин за его лечением.

К слову, напомним, Российские медики не нашли следов отравления у участника Pussy Riot Верзилова

Навальный-последний громкий пациент

Сейчас внимание к Шарите приковано благодаря тому, что именно там проходит лечение Алексей Навальный, которого перевезли в Германию из омской больницы.

PS Как-то сильно похожи истории Верзилова и Навального...

  • Вот,как развивалась история с первым "отравленным диссидентом":

Наркотики, травма или "Новичок"?: Верзилов из Pussy Riot в реанимации

В Канаде обнаружили сходство болезни Верзилова с "делом Скрипалей"

  •  А вот, что мы имеем сейчас:

Навальный в реанимации: отравление или инсульт?

Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога

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