Видеодоказательство: немецкие врачи не спешили забирать Навального

Обвинения сторонников Алексея Навального в адрес российских врачей, "не желавших отдавать" оппозиционера немецким коллегам, оказалось очередным фейком.

ТГ-канал "Медиакиллер" опубликовал запись совещания медиков, на которой явно видно и слышно, что именно прилетевшие за Навальным из Германии доктора настаивают на том, что рейс не может вылететь "прямо сейчас".

К слову, ранее именно об этом писал в своем в своем Facebook Борис Теплых - один из членов "московского десанта врачей", прибывших в Омск на подмогу коллегам:

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