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На вакцине от коронавируса Россия сможет заработать миллиарды

Общество

Россия может запустить экспорт коронавирусной вакцины уже весной 2021 года. После того, как будут обеспечены потребности в препарате внутри нашей страны.

Об этом рассказал Денис Мантуров, глава Минпромторга.

Министр напомнил, что, как сообщалось ранее, приобрести Спутник V намерение высказали более 20 стран.

По его словам, производство российской вакцины будет запущено в 5 странах. Планируется начать его уже в сентябре. В год планируется производить 500 млн доз препарата.

Как сообщил Алексей Репик, председатель совета директоров "Р-Фарм", компании, которая будет выпускать Спутник V, "к ноябрю-декабрю вакцины у нас будет достаточно много".

"Мы будем готовы к обеспечить наши домашние запросы и растущие запросы целого ряда стран уже ближе к концу года. К этому времени планируется довести производство до десятков миллионов доз".

Как именно будет проходить вакцинация россиян, пока неизвестно. За рубеж же препарат, по мнению Репика, "можно будет продавать по 10 долларов за 2 дозы".

"Вероятно, первые серии будут достаточно дорогими. Вакцина, как и любой массовый продукт, становится дешевле, как только ты выходишь на промышленные объемы".

То есть речь может идти о миллиардах долларов, учитывая многомиллионное производство.

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