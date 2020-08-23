В рамках проекта "Вахта памяти" в ходе поисковых работ были найдены и захоронены останки 723 защитников Сталинграда.
Событие приурочили к символическому дню — 78-й годовщине начала бомбардировок Сталинграда. После оборонительных действий от города, которым его помнили современники, почти ничего не осталось.
Захоронение располагается на военно-мемориальном кладбище в Волгоградской области.
Медики обнаружили у российского политика Алексея Навального абстинентное состояние, осложнённое судорожным синдромом.