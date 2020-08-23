Российские военные достижения достойны похвалы и способны выдержать жесткую конкуренцию. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин на открытии военно-технического форума "Армия-2020".

"Рад видеть здесь наших друзей, которые прибыли из-за рубежа. В этом году собрались делегации 90 стран мира. Хочу сказать вам: добро пожаловать в Россию. Здесь на форуме свыше 1,5 тысяч предприятий и компаний оборонной промышленности России представляют рекордное число экспонатов — это более 28 тысяч образцов вооружения и военной техники", — сказал Мишустин.