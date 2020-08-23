Вооружение России пополнилось зенитными комплексами ПВО "Штиль-1" и арктическим "Тор-М2ДТ".
Председатель совета директоров концерна ВКО "Алмаз-Антей" Михаил Фрадков рассказал об этом РИА Новости:
"По результатам госиспытаний многоканальный ЗРК средней дальности "Штиль-1" принят на вооружение фрегатов ВМФ проекта 11356, а ЗРК "Тор-М2ДТ" — на вооружение общевойсковых соединений и частей сухопутных войск и береговых войск ВМФ".
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