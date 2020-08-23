Глава Ростеха: российское оружие пользуется успехом за рубежом

Российское оружие пользуется успехом за рубежом: об этом сообщает глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, добавив, что за последние три года российского вооружения было закуплено другими странами на 50 млрд долларов.