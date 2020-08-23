Российское оружие пользуется успехом за рубежом: об этом сообщает глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, добавив, что за последние три года российского вооружения было закуплено другими странами на 50 млрд долларов.
"По итогам прошлого года объем экспорта российской продукции военного назначения превысил $15 млрд, портфель заказов на протяжении последних трех лет составляет в районе $50 млрд", — рассказал он на форуме "Армия-2020".
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