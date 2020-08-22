В Италии тысяча новых случаев заражения коронавирусом за сутки

За сутки в Италии выявили более 1000 случаев инфицирования коронавирусом, из них половина — с Сардинии, а более 60% — завозные. В Лацио — наибольшее количество заражений, 215.