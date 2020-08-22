Первый за последние 60 лет российский лайнер отправился в круиз

Единственный теплоход, который построили в России за последние 60 лет, отправился в круиз Москва — Санкт-Петербург. Красавец под названием "Мустай Карим" стоит около 3 млрд рублей, включает в себя 160 кают и обладает вместимость в 300 пассажиров.

Строился он 3 года.

Билеты на круизы распроданы вплоть до следующей осени. Маршрут его пролегает по рекам, озерам и морям в Кижи, Валаам, по городам Золотого Кольца, в Казань, Самару, Ростов на Дону, Новороссийск и Ейск.