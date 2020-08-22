Самую большую в мире Георгиевскую ленту развернули в Ржеве

У Ржевского мемориала была развёрнута самая большая в мире Георгиевская лента.

Об этом рассказал руководитель всероссийского движения "Волонтёрская рота" Антон Демидов.

"Сегодня на этой священной земле, у подножия мемориала Советскому солдату мы разворачиваем самую большую Георгиевскую ленту в мире", - сообщил Демидов.

По его словам, в акции приняли участие около 500 активистов.