У Ржевского мемориала была развёрнута самая большая в мире Георгиевская лента.
Об этом рассказал руководитель всероссийского движения "Волонтёрская рота" Антон Демидов.
"Сегодня на этой священной земле, у подножия мемориала Советскому солдату мы разворачиваем самую большую Георгиевскую ленту в мире", - сообщил Демидов.
По его словам, в акции приняли участие около 500 активистов.
Белорусский лидер Александр Лукашенко поручил закрыть все предприятия в стране, на которых проходят забастовки рабочих.