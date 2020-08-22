В Великобритании всех вернувшихся из Хорватии обязали отсидеть двухнедельный карантин. По словам правительства Великобритании, Хорватия больше не расценивается как безопасное направление.
Министр туризма Хорватии Франо Матушич отреагировал на эти нововведения с долей неодобрения.
"Мы считаем это решение несправедливым. Мы считаем, что Хорватия — это по-настоящему безопасное направление. Хорватия входит в списки безопасных направлений многих европейских стран. Действительно, у нас есть несколько "горячих точек", но в отелях и в других местах мы не зарегистрировали распространения инфекции", — поделился он каналу Sky News.
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