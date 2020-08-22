В Великобритании всех приезжих из Хорватии обязали отсидеть карантин

В Великобритании всех вернувшихся из Хорватии обязали отсидеть двухнедельный карантин. По словам правительства Великобритании, Хорватия больше не расценивается как безопасное направление.

Министр туризма Хорватии Франо Матушич отреагировал на эти нововведения с долей неодобрения.