В России празднуется День Государственного флага

Сегодня в России отмечается День Государственного флага — в честь этого сотрудники МВД возвели флаг в самых красивых уголках России.

Российский триколор можно увидеть в Приэльбрусье, в Якутии и в Красноярском национальном парке, в дагестанском каньоне и на Крымском мосту, около Русского полуострова, в московском ВДНХ и других точках.