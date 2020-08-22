Сегодня в России отмечается День Государственного флага — в честь этого сотрудники МВД возвели флаг в самых красивых уголках России.
Российский триколор можно увидеть в Приэльбрусье, в Якутии и в Красноярском национальном парке, в дагестанском каньоне и на Крымском мосту, около Русского полуострова, в московском ВДНХ и других точках.
"Три его цвета обозначают чистоту, преданность и храбрость. Именно честность, надежность и отвага всегда были и будут отличительными качествами россиян. Триколор объединяет наш многонациональный российский народ", — рассказал сержант полиции Андрей Соловьев.
Свадьба чемпиона мира по борьбе Заурбека Сидакова во Владикавказе завершилась скандалом.