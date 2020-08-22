Какие предметы нельзя держать рядом с телефоном?

Специалисты рассказали, какие предметы стоит держать подальше от смартфонов.

Доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев указал, что пагубно влияют друг на друга кредитные карточки и телефон. Излучение от устройств сокращает срок службы кредитки. Нельзя класть друг на друга два телефона, потому что большое количество радиосигналов может повлиять на здоровье и самочувствие людей.

Есть совет и для прекрасного пола — не стоит носить устройство рядом с косметикой, упаковка, которой часто включают в себя магниты, влияют на качество сигнала.