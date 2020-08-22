Специалист рассказал, что ожидает иностранных студентов осенью

Сейчас остро стоит вопрос о возвращении в Россию иностранных студентов в связи с коронавирусом.

Ректор Уральского федерального университета имени Б. Н. Ельцина Виктор Кокшаров прокомментировал сложившуюся ситуацию.

"Эти студенты будут учиться дистанционно. Мы очень надеемся, что будет принято решение об открытии границ с рядом государств Таможенного союза. У нас много обучающихся из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Армении. Очень надеемся, что они смогут приехать для очного обучения", — сообщил он.

Кокшаров упомянул, что дистанционное обучение сейчас ведется по всему миру и это не настолько плохо, как кажется, однако согласился с тем, что есть направления, где очное обучение гораздо эффективнее. По словам ректора, "паника раньше времени".