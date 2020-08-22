В Кабуле прогремело три взрыва в разных районах. Полиция столицы Афганистана сообщает, что уже известно об одном погибшем и четырех раненых.
"Первый взрыв произошел на участке Сараке-Нав квартала Чихилсутун в седьмом административном районе, где была подорвана автомашина Toyota Corolla. Погиб один человек, двое получили ранения, включая гражданского. Второй взрыв произошел в 15 районе Кабула, подорвана полицейская машина, пострадали двое полицейских", — рассказал начальник пресс-центра управления внутренних дел Кабула Фирдавс Фарамарз.
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