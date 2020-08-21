Председатель правительства Михаил Мишустин сегодня подписал постановление, позволяющее регистрировать автомобили в многофункциональных центрах (МФЦ).

Услуга станет доступна в МФЦ, которые имеют необходимую инфраструктуру. С представителями МВД автовладельцы будут общаться только при осмотре машины. Принимать заявления и выдавать документы предстоит сотрудникам МФЦ.

"В теории все выглядит замечательно. Мы можем не посещать отделения ГАИ, которые находятся в странных местах или далеко. Другое дело — как будет отлажен этот процесс в МФЦ. Если это будет эффективно и быстро, без проволочек и всего прочего, тогда это будет здорово. Это, теоретически, будет очередное удобство для россиян.

Пока это выглядит позитивно, но как это будет работать, пока никто не знает. Непонятно, как эта процедура будет действовать в рамках МФЦ, поскольку в ГИБДД все это было отлажено годами до автоматизма", — рассказал главный редактор журнала Club 4×4 Максим Ракитин.