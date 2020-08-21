Ростуризм возможно повторит программу кешбэка по поездкам в РФ

Глава Ростуризма заявила, что её ведомство вполне возможно повторит программу кешбэка по туристическим поездкам в Рф.

"Федеральное агентство по туризму не исключает возможности повторения программы поддержки внутреннего туризма с возвратом части средств, затраченных на путешествие", — заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Программа стартовала в ночь с 20 на 21 августа и продлится до 28 числа. Благодаря участию в ней туристы смогут получить возврат средств за поездку в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

Догузова в эфире радиостанции "Комсомольская правда" пояснила, что уникальность программы по туристическому кешбэку заключается в том, что деньги получает непосредственно турист.