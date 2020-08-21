В заповеднике под Воронежем впервые родились лосята-тройняшки

Фотооборудование в заповеднике под Воронежем зафиксировало, что у лосихи родились сразу три детеныша. Это явление очень редкое в дикой природе, никто из сотрудников заповедника подобного не помнит.

Лосята в Воронежском биосферном заповеднике

"Наши фотоловушки зафиксировали трех лосят у лосихи. Это очень редкий случай в дикой природе. Ранее в Воронежском биосферном заповеднике такого не было. Лось — крупное животное, и выносить самке тройню очень тяжело. Столь редкому явлению могли способствовать мягкая зима, хорошая кормовая база и, возможно, ограничительные мероприятия из-за пандемии коронавируса, когда заповедник был полностью закрыт для посещения. Мне кажется, что сейчас животные чувствуют себя в лесу гораздо комфортнее", — рассказала начальник научного отдела Воронежского биосферного заповедника Наталья Ромашова.

Она уточнила, что за всю 97-летнюю историю заповедника рождения лосят-тройняшек еще не было.