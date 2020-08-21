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Юрий Лоза рассказал о реальном положении дел в Крыму

Общество

Музыкант Юрий Лоза съездил отдохнуть на Крымский полуостров и рассказал в соцсетях о поездке и своих впечатлениях.

"Крым может похвастаться богатой историей, красивой природой и ласковым морем. Территорию нужно развивать и дальше, а реальное положение дел можно улучшить. Если там подправить, тут подтянуть, а что-то с чем-то поменять, получится очень даже нарядно", — написал певец на своей странице в соцсети "Фейсбук".

Для дальнейшего благоустройства Крыму в первую очередь нужны влюбленные в свой край специалисты и свободные средства, считает Лоза.

"Сейчас почти все озабочены быстрым зарабатыванием денег, о какой-то далекой перспективе думают немногие — по крайней мере, такой вывод я сделал из общения с местным населением. Преобразования на полуострове требуют запаса свободных средств. Сейчас здесь деньги расходуются в основном на неотложные нужды. Но позитивная "движуха" уже налицо, а это главное", — отметил музыкант.

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