Юрий Лоза рассказал о реальном положении дел в Крыму

Музыкант Юрий Лоза съездил отдохнуть на Крымский полуостров и рассказал в соцсетях о поездке и своих впечатлениях.

"Крым может похвастаться богатой историей, красивой природой и ласковым морем. Территорию нужно развивать и дальше, а реальное положение дел можно улучшить. Если там подправить, тут подтянуть, а что-то с чем-то поменять, получится очень даже нарядно", — написал певец на своей странице в соцсети "Фейсбук".

Для дальнейшего благоустройства Крыму в первую очередь нужны влюбленные в свой край специалисты и свободные средства, считает Лоза.