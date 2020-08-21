Музыкант Юрий Лоза съездил отдохнуть на Крымский полуостров и рассказал в соцсетях о поездке и своих впечатлениях.
"Крым может похвастаться богатой историей, красивой природой и ласковым морем. Территорию нужно развивать и дальше, а реальное положение дел можно улучшить. Если там подправить, тут подтянуть, а что-то с чем-то поменять, получится очень даже нарядно", — написал певец на своей странице в соцсети "Фейсбук".
Для дальнейшего благоустройства Крыму в первую очередь нужны влюбленные в свой край специалисты и свободные средства, считает Лоза.
"Сейчас почти все озабочены быстрым зарабатыванием денег, о какой-то далекой перспективе думают немногие — по крайней мере, такой вывод я сделал из общения с местным населением. Преобразования на полуострове требуют запаса свободных средств. Сейчас здесь деньги расходуются в основном на неотложные нужды. Но позитивная "движуха" уже налицо, а это главное", — отметил музыкант.
Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.