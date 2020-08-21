Население России увеличилось на 2 млн по сравнению с прошлым годом

По последним подсчетам, население России увеличилось на 2 млн человек с прошлого года, сообщает ООН. В 2019 году в России проживало 143,9 млн человек, а на настоящий момент — 145,9 млн.

Однако заведующая лабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Егорова развеяла недоумение, высказав мысль, что это прибавившееся население полуострова Крым, которое составляет как раз 2 млн человек.