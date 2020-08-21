Радий Хабиров пообещал защитникам Куштау найти компромиссное решение с Башкирской содовой компанией при помощи координационного совета. В противном случае глава Башкирии пообещал присвоить шихану статус особо охраняемой территории.

"Власти республики подготовили документы для оформления статуса особо охраняемой территории шихану Куштау. Мы договорились создать координационное совещание, это хорошая площадка для обсуждения. Но история с Куштау дестабилизирует обстановку в республике и мешает работе. Я даю две недели на создание координационного совета, обсуждение и нахождение решения. Это 4 сентября. Если не будет решения, я направляю документы, они уже готовы, на придание Куштау статуса особо охраняемой территории", — сообщил глава региона Радий Хабиров на встрече с защитниками шихана.