Лечащий врач Алексея Навального не согласна с диагнозом омских врачей

Несмотря на диагноз омских врачей, лечащий врач Алексея Навального сомневается в его правдивости:

"Нарушение обмена веществ может быть при огромном количестве заболеваний. Это состояние, а не диагноз. Ну и падение сахара — не диагноз. Кстати, вчера сахар был нормальным", — прокомментировала Анастасия Васильева.

Она радикально высказалась в своем "Твиттере": "Опять держат нас за идиотов: говорят умные общие слова, а причину комы и диагноз установить не в силах". По её убеждению, оппозиционер был отравлен, а сейчас медики просто тянут время, чтобы следы яда вывелись из организма.