Несмотря на диагноз омских врачей, лечащий врач Алексея Навального сомневается в его правдивости:
"Нарушение обмена веществ может быть при огромном количестве заболеваний. Это состояние, а не диагноз. Ну и падение сахара — не диагноз. Кстати, вчера сахар был нормальным", — прокомментировала Анастасия Васильева.
Она радикально высказалась в своем "Твиттере": "Опять держат нас за идиотов: говорят умные общие слова, а причину комы и диагноз установить не в силах". По её убеждению, оппозиционер был отравлен, а сейчас медики просто тянут время, чтобы следы яда вывелись из организма.
"Это отравление, на фоне которого развилось тяжелое нарушение обмена веществ. Подлая подмена понятий", — утверждает она.
Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.