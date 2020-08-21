Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему Алексея Навального не отправляют на лечение в Берлин, как планировалось изначально.
Одна из основных причин, о которой говорят медики, — нестабильность состояния оппозиционера, и, как отмечает Песков, ухудшение состояния и потеря сознания наступила именно во время полета.
"Вы знаете, что прилетел самолет из Германии, врачи. Сегодня утром, насколько нам известно. Мы сегодня поинтересовались, как там обстоят дела, наши врачи пригласили прибывших из Германии врачей побывать в больнице, принять участие в консилиуме с нашими врачами, получить всю информацию о методах лечения, доступных анализах и так далее", — рассказал Песков.
Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.