Врачи из Германии помогают российским коллегам и Алексею Навальному

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему Алексея Навального не отправляют на лечение в Берлин, как планировалось изначально.

Одна из основных причин, о которой говорят медики, — нестабильность состояния оппозиционера, и, как отмечает Песков, ухудшение состояния и потеря сознания наступила именно во время полета.