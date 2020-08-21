Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Церковь Христа Спасителя в Полях в Турции превратили в мечеть
В Чарынском нацпарке будут развивать экотуризм
"Спартак" предложил "Барселоне" Ларссона за 100 млн
В Заволжье планируют создать туристический кластер за 1,6 млрд рублей
Галс-Девелопмент подписал договор с УК "Динамо"
Олимпийский чемпион Нортуг признал серьёзные проблемы с наркотиками
Активист Дмитрий Куделевич сбежал от белорусского КГБ через форточку
Россияне намерены забрать вклады из банков, чтобы купить валюту
Украина усилила охрану на границе с Белоруссией

Врачи из Германии помогают российским коллегам и Алексею Навальному

Общество

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, почему Алексея Навального не отправляют на лечение в Берлин, как планировалось изначально.

Одна из основных причин, о которой говорят медики, — нестабильность состояния оппозиционера, и, как отмечает Песков, ухудшение состояния и потеря сознания наступила именно во время полета.

"Вы знаете, что прилетел самолет из Германии, врачи. Сегодня утром, насколько нам известно. Мы сегодня поинтересовались, как там обстоят дела, наши врачи пригласили прибывших из Германии врачей побывать в больнице, принять участие в консилиуме с нашими врачами, получить всю информацию о методах лечения, доступных анализах и так далее", — рассказал Песков.

Последние материалы
Омские врачи поставили Алексею Навальному основной диагноз
Какие выводы сделает Россия из конфликта Турции и Франции
В Заволжье планируют создать туристический кластер за 1,6 млрд рублей
"Майдан" не нужен: стоит ли России верить Европе
Галс-Девелопмент подписал договор с УК "Динамо"
Активист Дмитрий Куделевич сбежал от белорусского КГБ через форточку
Олимпийский чемпион Нортуг признал серьёзные проблемы с наркотиками
Россияне намерены забрать вклады из банков, чтобы купить валюту
"Наркоманов в России лечат не хуже": Пригожин о ситуации с Навальным
Украина усилила охрану на границе с Белоруссией
Популярное
Мир. Новости мира
Проявилась одна из тайных фигур, стоящих за Тихановской

Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.

Проявилась одна из тайных фигур, стоящих за Тихановской
Навальный в коме в реанимации: что известно на данный момент
Происшествия
Навальный в коме в реанимации: что известно на данный момент
Экспертное мнение
Для начала диалога с протестующими Лукашенко должен выпустить Бабарико
Человеческий фактор
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Любовь Степушова Какие выводы сделает Россия из конфликта Турции и Франции Любовь Степушова Игорь Буккер Ирландские рабы пострадали не меньше негров Игорь Буккер Усам Оздемиров Ставки в технологической гонке как никогда высоки Усам Оздемиров
Комментарии
"Майдан" не нужен: стоит ли России верить Европе
Навальный в коме в реанимации: что известно на данный момент
Прибалтийские страны раскололись по белорусскому вопросу
Прибалтийские страны раскололись по белорусскому вопросу
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Лукашенко готов на всё ради сохранения власти
По какому принципу в стране назначают губернаторов
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Белоруссию ждёт крушение режима и присоединение?
Военный эксперт Коротченко: с Азербайджаном у России проблем нет
Навальный - новый Скрипаль? Мнение врача-нарколога
Прибалтийские страны раскололись по белорусскому вопросу
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ