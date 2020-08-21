Омские врачи поставили Алексею Навальному основной диагноз

Врачи сообщили, что основной диагноз Алексея Навального — нарушение обмена веществ. Как сообщает главврач омской больницы скорой помощи № 1 Александр Мураховский, это не единственный на сегодняшний день рабочий диагноз, но основной. Также он рассказал, что следов оксибутиратов и барбитуратов, ядов в организме оппозиционера не нашли.

Нарушение обмена веществ могло спровоцировать резкое понижение сахара в крови во время полета, сообщили в больнице.