Врачи сообщили, что основной диагноз Алексея Навального — нарушение обмена веществ. Как сообщает главврач омской больницы скорой помощи № 1 Александр Мураховский, это не единственный на сегодняшний день рабочий диагноз, но основной. Также он рассказал, что следов оксибутиратов и барбитуратов, ядов в организме оппозиционера не нашли.
Нарушение обмена веществ могло спровоцировать резкое понижение сахара в крови во время полета, сообщили в больнице.
Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.