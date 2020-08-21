"Наркоманов в России лечат не хуже": Пригожин о ситуации с Навальным

Бизнесмен Евгений Пригожин, комментируя ситуацию вокруг госпитализации Навального, подтвердил свою точку зрения о недопустимости избавления от блогера. Пригожин уверен, что Навальный "уже давно не политическая фигура", и его смерть может быть выгодна только кому-то из его окружения.

Состояние здоровья Алексея Навального по состоянию на утро 21 августа не претерпело серьезных изменений, однако врачи отметили незначительные улучшения. Замглавврача омской больницы Анатолий Калиниченко на пресс-подходе заявил, что ядов в крови и моче Навального не обнаружено, поэтому говорить об отравлении токсинами оснований нет. При этом состояние пациента не позволяет транспортировать его немецким санбортом в Германию, на чем настаивает окружение и жена Навального Юлия. Воздушное судно уже прилетело в Россию и ожидает.

Помощь в лечении ранее предложил бизнесмен Евгений Пригожин. В ответе для редакции "Подъем" 20 августа предприниматель подтвердил намерение оплатить все необходимые медицинские услуги и мероприятия для выведения Навального из комы и восстановления его здоровья. При этом Пригожин выражал уверенность в квалификации российских врачей, которые смогут оказать Навальному лучшую помощь, чем иностранные коллеги.

Журналисты "Правда.Ру" также обратились в пресс-службу компании "Конкорд", чтобы получить комментарий бизнесмена о ситуации с Навальным в целом.

"Как я уже и говорил, Навальный сделал мою жизнь интереснее. Без него мне будет скучно. Но к сожалению, пристрастие Навального к психотропным веществам используется Западом для политического давления на Россию. Западный мир устраивает шоу с прилетами санитарных самолетов. Как будто в случае необходимости их недостаточно в России. Я лично готов предоставить или оплатить самолет Трампу, Меркель и Макрону, если у них появится необходимость лечиться в России. Заодно мы их обследуем на предмет геронтологических заболеваний", — заявил Пригожин.

По информации СМИ, одной из вероятных версий является отравление психолептиками и резкое ухудшение состояния в результате смешения алкоголя и препаратов. Ночью перед вылетом из Томска в Москву Навальный употреблял самогон в деревне Кафтанчиково, писала "Комсомольская правда".

"Что касается веществ, которые употреблял Навальный, наркоманов мы и в России лечим не хуже, чем в любой из западных стран. А данные по смертности от COVID-19 показывают, что наша медицина и с другими проблемами неплохо справляется. Относительно желания кого-либо избавиться от Навального я повторюсь: Навального нельзя потерять, потому что он прекрасный комик и уже давно не политическая фигура, скорее политический кастрат. Поэтому если смерть Навального кому и выгодна, то это его ближайшим соратникам, которые давно в нем разочаровались и устраивали мышиную возню в попытках найти нового лидера", — ответил бизнесмен.

Пригожин заметил, что в случае, если кто-то из сторонников Навального решит обвинить его в "плясках на костях", то оппозиционер еще жив.

"А во-вторых: у товарищей "навальнят" никогда не было сочувствия к личным проблемам или личным трагедиям людей из другого лагеря. Вот на их-то "костях" они весело плясали по любому трагическому поводу. Но я Навальному желаю выздоровления, готов оплачивать его лечение и дать надежду на возвращение из вегетативного состояния", — подытожил Пригожин.

Напомним, Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. В бессознательном состоянии после экстренной посадки в Омске его госпитализировали. Навальный находится в коме. Врачи проводят все необходимые процедуры, обследования и анализы для установления диагноза.