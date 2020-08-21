О недостатках телефонов с двумя SIM-картами рассказал эксперт

Технический эксперт рассказал, чем хуже обычных телефоны с двумя или тремя сим-картами.

"Основным недостатком в мобильных телефонах с двумя (тремя) SIM-картами является периодическая потеря связи через одну или через все подключенные карты Это происходит из-за того, что устройству сложно одновременно получать информацию с более чем одного источника, приходится контролировать потоки информации и распределять их, что приводит к возникновению ошибок в момент переключения от одного приемного модуля к другому", — объяснил технический эксперт АНО Центр "Независимая экспертиза" Иван Симонов.

Он отметил в комментарии агентству "Прайм", что по мере накопления ошибок, в работе телефона происходит нарушение. Телефон как правило показывает, что связь есть, но "на самом деле вы находитесь вне сети, вам не могут дозвониться, и вы об этом не подозреваете".