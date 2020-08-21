Нижегородец накопил на машину и выбросил деньги на помойку

Житель Нижнего Новгорода перепутал пакет с деньгами с мусорным и выбросил его на помойку. Когда мужчина опомнился и побежал проверять мусорный контейнер во дворе, к этому времени мусоровоз уже забрал и вывез отходы. Нижегородец обратился за помощью к коммунальщикам.

"По программе мониторинга вывоза отходов на базе ГЛОНАСС была отслежена траектория движения мусоровоза от контейнера до мусороперегрузочной станции с линией сортировки твердых коммунальных отходов. Машину удалось перехватить до разгрузки, благодаря чему площадь поиска сузилась до объема мусоровоза — ТКО складировали на отдельную площадку. Необходимый пакет удалось найти достаточно быстро благодаря его подробному описанию", — говорится в сообщении пресс-службы правительства Нижегородской области.

Региональный оператор отметил, что купюры при транспортировке в мусоровозе пострадали совсем немного.