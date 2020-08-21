В анализах Навального не нашли следов ядов или токсинов, сообщает замглавврача больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске Анатолий Калиниченко.
"Диагноз "отравление" где-то в наших подкорках остается, но мы не считаем, что пациент перенес отравление", — сказал Калиниченко, упомянув, что исследования опровергают гипотезу с отравлением.
Он также рассказал, что диагноз уже известен, но не станет достоянием общественности.
Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.