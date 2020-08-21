Врачи заявили, что следов яда в организме Навального не нашли

В анализах Навального не нашли следов ядов или токсинов, сообщает замглавврача больницы скорой медицинской помощи №1 в Омске Анатолий Калиниченко.

"Диагноз "отравление" где-то в наших подкорках остается, но мы не считаем, что пациент перенес отравление", — сказал Калиниченко, упомянув, что исследования опровергают гипотезу с отравлением.

Он также рассказал, что диагноз уже известен, но не станет достоянием общественности.