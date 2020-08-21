В нескольких регионах на северо-западе европейской части России установится погода с температурой на четыре-пять градусов выше нормы.
"Невероятно тепло в Калининградской области. Температура воды — 21-22 градуса, температура воздуха выше 25 градусов, до 30 может доходить. Такая погода стоит уже неделю, и до середины следующей недели она сохранится. Температуры выше нормы на четыре-пять градусов. Это редкая ситуация для второй половины августа, и в отдельные дни бились температурные рекорды. В Калининграде точно такая же погода, как на Черноморском побережье, но только температура воды ниже — 21-22 градуса", — сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Синоптик дал прогноз, что в Архангельской и Мурманской областях, Карелии и Петербурге температура будет на четыре-шесть градусов выше нормы, хотя ещё недавно там были заморозки.
"В Мурманске будет 17-18 градусов тепла, а в Петербурге — 23-25 градусов", — заключил Вильфанд.
Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.