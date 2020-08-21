Рефлексотерапевт назвал простой способ улучшить работу мозга

Врач-рефлексотерапевт проинформировал, как, не прибегая к медицинским препаратам, улучшить кровообращение мозга, и, соответственно его работу.

"Чтобы мозг хорошо работал, нужно, чтобы он хорошо снабжался кровью. От этого зависят и память, и внимание, и реакция. Массаж — хорошая профилактика таких явлений. Ухо имеет непосредственную связь с мозгом, поэтому полезен массаж ушных раковин. Особенно сильное действие оказывает массаж мочки. Массаж всей волосистой части головы также улучшает мозговое кровообращение. Воздействие на зону шеи тоже улучшает мозговое кровообращение", — рассказал руководитель Медицинского центра акупунктуры "Доктор Орлов", рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов.

Массаж кистей и стоп, как ни удивительно, также улучшает кровообращение в человеческом мозге.