Врач-рефлексотерапевт проинформировал, как, не прибегая к медицинским препаратам, улучшить кровообращение мозга, и, соответственно его работу.
"Чтобы мозг хорошо работал, нужно, чтобы он хорошо снабжался кровью. От этого зависят и память, и внимание, и реакция. Массаж — хорошая профилактика таких явлений. Ухо имеет непосредственную связь с мозгом, поэтому полезен массаж ушных раковин. Особенно сильное действие оказывает массаж мочки. Массаж всей волосистой части головы также улучшает мозговое кровообращение. Воздействие на зону шеи тоже улучшает мозговое кровообращение", — рассказал руководитель Медицинского центра акупунктуры "Доктор Орлов", рефлексотерапевт высшей категории Игорь Орлов.
Массаж кистей и стоп, как ни удивительно, также улучшает кровообращение в человеческом мозге.
"Массаж кистей, пальцев рук улучшает кровообращение, снимает стресс, нервное напряжение, нормализует артериальное давление, способствует профилактике сосудистых заболеваний головного мозга. То же самое относится к стопам. Воздействие должно быть достаточно комфортным и мягким ", — посоветовал рефлексотерапевт.
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