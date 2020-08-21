Диетолог рассказала, как правильно выбрать колбасу

Врач-диетолог считает, что в зависимости от способа приготовления колбаса может быть более и менее вредной.

"Теоретически можно сделать полезную колбасу. Она будет сделана из натурального мяса, ее нельзя будет долго хранить. В массовой широкой продаже полезную колбасу найти достаточно сложно, разве что в специализированных магазинах", — рассказала радио Sputnik врач-диетолог Елена Соломатина.

Она проинформировала, какие виды этого мясного продукта будут наименее вредными для здоровья человеческого организма.

"Копченая колбаса не подойдет, копчение повышает риски возникновения канцерогенов. Лучше выбрать колбасу типа бастурмы, которая сделана методом прессования или сыровяленую колбасу, а также буженину", — посоветовала эксперт.

Врач-диетолог также дала несколько рекомендаций по выбору колбасной продукции.