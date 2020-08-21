В Китае всего 45 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

В Китае очень низкие показатели заражаемости коронавирусом. За сутки всего лишь 45 человек инфицировались, из которых 23 человека переносят легкую, бессимптомную форму.

Нет смертельных исходов, как нет и зараженных внутри страны, только ввозные. Как показывают данные Госкомздрава КНР на своем официальном сайте, это длится уже пятый день. Для сравнения, с начала пандемии в Китае было зарегистрировано 84 917 случаев активного заражения.