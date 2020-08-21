Жданов: в организме Навального нашли "смертельное вещество"

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, присутствующий в больнице, где находится в коме Алексей Навальный, сообщает, что якобы в организме оппозиционера нашли "смертельное вещество".

"Мы находились в кабинете главного врача, в этот момент в кабинет входит представитель транспортной милиции, показывает с телефона: вот это вещество нашли", — рассказал Жданов.

О чём речь — неизвестно, однако сотрудник органов сообщил, что это вещество представляет угрозу не только жизни Алексея, но и окружающим, все вокруг должны находиться в костюмах защиты.