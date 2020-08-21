Жена Навального предполагает, что врачи заодно с отравителями её мужа

Врачи не разрешают транспортировать Алексея Навального на лечение в Германию. Ранее сообщалось, что самолёт из Нюрнберга уже прилетел в Омск, однако врачи не решаются на перевозку пациента, до сих пор находящегося без сознания, из-за нестабильности его состояния.

Юлия Навальная, жена оппозиционера, считает иначе. Она не доверяет омским врачам и уверена, что транспортировку просто откладывают, чтобы из организма её мужа вывелись следы токсина, который и явился причиной коматозного состояния пострадавшего.