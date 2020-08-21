Алексей Навальный, всё ещё находящийся без сознания, по мнению врачей, нетранспортабелен.
Планировалось, что его лечение продолжится в Нюрнберге, и медицинский самолёт уже был выслан из Германии в Омск, и успешно приземлился в сибирском городе, согласно данным справочной службы аэропорта.
Но врачи омской больницы не дают согласия на перелёт: по их словам, состояние оппозиционера улучшилось, но стабильности нет.
Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.