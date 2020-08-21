Врачи не разрешают перевозить Алексея Навального на лечение в Германию

Алексей Навальный, всё ещё находящийся без сознания, по мнению врачей, нетранспортабелен.

Планировалось, что его лечение продолжится в Нюрнберге, и медицинский самолёт уже был выслан из Германии в Омск, и успешно приземлился в сибирском городе, согласно данным справочной службы аэропорта.

Но врачи омской больницы не дают согласия на перелёт: по их словам, состояние оппозиционера улучшилось, но стабильности нет.