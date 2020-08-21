Эксперты Роскачества подметили тенденцию: россияне пьют вино не так, как 10-15 лет назад.
Сейчас женщины покупают вино чаще мужчин, а при выборе выбирают сорта с тонким, фруктовым вкусом, не обращая внимание на процент алкоголя.
А 10-15 лет назад, рассказывает замруководителя Роскачества Илья Лоевский, картина была другая: 80% покупателей вина были мужчинами, хотя пили вино чаще все равно женщины.
Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.