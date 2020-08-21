У россиян поменялись вкусы в вине, сообщает Роскачество

Эксперты Роскачества подметили тенденцию: россияне пьют вино не так, как 10-15 лет назад.

Сейчас женщины покупают вино чаще мужчин, а при выборе выбирают сорта с тонким, фруктовым вкусом, не обращая внимание на процент алкоголя.

А 10-15 лет назад, рассказывает замруководителя Роскачества Илья Лоевский, картина была другая: 80% покупателей вина были мужчинами, хотя пили вино чаще все равно женщины.