Лесные пожары в Калифорнии набирают обороты: огнём охвачены более 50 гектаров, а дым уже видно из космоса, сообщает "МИР 24".
Ситуацию ухудшает сильная жара, низкая влажность и грозы — с понедельника зафиксировано более 11 тысяч ударов молний, которые стали причинами более 300 новых возгораний .
Два человека погибло, электричества лишились десятки тысяч домов.
Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.