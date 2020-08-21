Во время лесных пожаров в Калифорнии погибло уже два человека

Лесные пожары в Калифорнии набирают обороты: огнём охвачены более 50 гектаров, а дым уже видно из космоса, сообщает "МИР 24".

Ситуацию ухудшает сильная жара, низкая влажность и грозы — с понедельника зафиксировано более 11 тысяч ударов молний, которые стали причинами более 300 новых возгораний .

Два человека погибло, электричества лишились десятки тысяч домов.