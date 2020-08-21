Нужны или нет на улицах камеры с распознаванием лиц: мнения разделились

Мнения москвичей о системе видеонаблюдения, которая недавно использовалась для того, чтобы ловить людей, нарушающих карантин Covid-19, разделились.
Как показал опрос, проведенный Левада-Центром*, что чуть менее половины жителей столицы считают необходимым расширение системы распознавания лиц.
По данным исследования,
Исследование показало, что те, кто поддерживал установку камер, в основном уверены:
В качестве основных претензий противники системы распознавания лиц назвали
Напомним, в Москве действует разветвленная общегородская система видеонаблюдения, позволяющая властям отслеживать и находить преступников, разыскиваемых правоохранительными органами. В последние месяцы камеры использовались для обнаружения и наказания граждан за нарушение правил в рамках строгого режима самоизоляции.
К слову, Московский метрополитен до конца года оснастит камерами с распознаванием лиц 1,5 тысячи вагонов поездов. Об этом еще в начале года информировал мэр столицы Сергей Собянин.
*В 2016 году Левада-Центр зарегистрирован в качестве иностранного агента на территории России в связи с получением ею западного финансирования.
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