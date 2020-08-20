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Семья ректора тверского вуза задекларировала 237 земельных участков

Общество

Семья ректора медицинского вуза в Твери задекларировала 237 земельных участков. Причём ректору принадлежит только 21 участок, а её супругу — 216.

"Супруг ректора Тверского государственного медицинского университета Леси Чичановской задекларировал в 2019 году 216 земельных участков, у самой Чичановской 21 земельный участок, четыре жилых дома и газопровод", — об этом говорится в декларации о доходах ректора ТГМУ Леси Чичановской. Декларация опубликована на сайте Министерства здравоохранения России.

У супруга в декларации указано 216 земельных участков, из которых 38 в долевой или совместной собственности. Остальные участки — в индивидуальной собственности. Площадь самого маленького надела составляет 38 квадратных метров, а самого большого — более 16 млн кв. метров, следует из декларации. Его доход за 2019 год составил 31,8 млн рублей.

У самой же Леси Чичановской из 21 земельного участка в индивидуальной собственности находится только один. Ректор также указала в декларации о доходах собственный газопровод, четыре жилых дома и автомобиль "Тойота". В пользовании у нее есть квартира площадью 141,7 кв. метров. Годовой доход за минувший год составил 2,8 млн рублей.

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