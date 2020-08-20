Экс-советник Трампа арестован за финансовые махинации

Экс-советник президента Трампа Стив Бэннон арестован за "отмывание денег".

Он участвовал в проекте по строительству стены на границе Мексики и США, и, как сообщает Financial Times, при этом промышлял незаконными финансовыми махинациями, в результате которых он получил более 1 миллиона долларов, которые частично тратил на личные нужды.

Прокуратура Нью-Йорка сообщает, что обмануты тысячи спонсоров.