Экс-советник президента Трампа Стив Бэннон арестован за "отмывание денег".
Он участвовал в проекте по строительству стены на границе Мексики и США, и, как сообщает Financial Times, при этом промышлял незаконными финансовыми махинациями, в результате которых он получил более 1 миллиона долларов, которые частично тратил на личные нужды.
Прокуратура Нью-Йорка сообщает, что обмануты тысячи спонсоров.
Выступая на заседании Совета безопасности Белоруссии, Александр Лукашенко заявил, что двери Евросоюза и Североатлантического альянса для Минска, равно как и для Киева, закрыты.