Автоэксперт назвал "хорошей инициативой" законопроект депутата Госдумы Андрея Барышева об отмене транспортного налога.

"В текущей ситуации отмена транспортного налога будет большим благом. Но сразу встает вопрос, не будет ли это очередным сыром в мышеловке? Отменяем транспортный налог, зато вводим что-нибудь другое и повышаем цены по другим критериям", — задался вопросом автомобильный журналист Петр Баканов в эфире телеканала "360".

Баканов считает, что методы, по которым вычисляется транспортный налог, кажутся ему странными и вызывают у него много вопросов.

"У нас все это привязано к мощности. Это вообще полный бред. Потому что в реальности, как влияет на какие-то затраты, которые несет государство или дорожные службы, то, что у меня мощный автомобиль? Никак. Разумнее было бы привязать налог к массе транспортного средства, потому что тяжелая машина сильнее продавливает асфальт. В Европе транспортный налог рассчитывается в зависимости от того, сколько углекислого газа машина выбрасывает на каждый километр дороги", — заявил автоэксперт.